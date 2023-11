Volley, Under 18 Femminile. L'Albenga fa sua la prima gara del campionato, 3-0 alla Sabazia

Primo successo in campionato per l’Under 18 lo Studio Ciangherotti Albenga, le ragazze guidate da coach Gioda superano nettamente il Sabazia Vadogateway Blu con un rotondo 3 a 0. Dopo la sconfitta interna contro l’Hotel Villa Levi Sanremo, la formazione biancoblù si riprende e ingrana la marcia giusta:

“Mi è piaciuto l’approccio che abbiamo avuto” – commenta Barbara Gioda – “Abbiamo affrontato una squadra più indietro di noi che mi ha permesso di far girare tutte le ragazze vincendo in modo sereno. Ora ci aspetta una sfida complessa con l’Albisola, noi siamo una squadra formata dalle giovani della B2 e qualcuna più piccola che ci aiuta da sotto, cercheremo di fare qualche allenamento in più insieme anche se non sarà facile, in modo da conoscerci sempre meglio”.

STUADIO CIANGHEROTTI ALBENGA – SABAZIA VADOGATEWAY BLU 3-0 (25-11 / 25-12 / 25-10)