Alassio festeggia con la pattinatrice Sophia Martino, protagonista in Coppa Europa

Grande soddisfazione da parte dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e di tutta l'Amministrazione Comunale per lo straordinario risultato ottenuto dalla giovane pattinatrice Sophia Martino, che ha vinto nei giorni scorsi la Coppa Europa 2023 tenutasi a Pula, in Croazia. Sophia, 16 anni, è un'atleta dell'Olimpia Roller Team di Alassio ed è allenata da Laura Napoli. In Croazia ha gareggiato nella categoria Free Junior.



Roberta Zucchinetti, Consigliere Comunale di Alassio con incarico allo Sport e alle Politiche Giovanili dichiara: “Siamo orgogliosi di festeggiare Sophia, giovane atleta di altissimo livello che con questa eccezionale vittoria frutto di grande impegno e determinazione porta lustro ad Alassio, alla Liguria e all'Italia intera. La nostra Amministrazione Comunale è impegnata al massimo per far sì che la pratica sportiva, dilettantistica e agonistica, sia sempre più al centro delle vite dei giovani e delle persone di tutte le età, e questi risultati fanno davvero emozionare".