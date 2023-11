Calcio, Prima Categoria B. Il Borgio Verezzi non si ferma più, 3-1 all'Old Boys e quinta vittoria consecutiva

BORGIO VEREZZI - OLD BOYS RENSEN 3-1 (26' Molina, 61' Carparelli, 73' Viganò - 32' Mancini)

49' FINISCE QUA! IL BORGIO VEREZZI BATTE L'OLD BOYS E SALE A QUOTA 16 PUNTI

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' De Giorgi - Locatelli, nuovo cambio per Vaccari

42' due gol divorati dal Borgio, prima con Pastorino sottomisura, poi Molina è troppo egoista nel cercare la porta con un paio di compagni completamente smarcati

39' punizione centrale di Brenelli, Grillo lo aspetta sul suo palo

38' Vallarino in campo per Rolando, ancora una sostituzione per l'Old Boys

36' Old Boys vicini a riaprire la partita, Rossi in spaccata non impatta la sfera per pochi centimetri

34' Pastorino per Pollero, nuovo cambio rossoblu

32' calcia Mancini dal limite, blocca Grillo

30' Esce Viganò, entra Nida

28' IL BORGIO METTE IN GHIACCIO LA PARTITA CON VIGANO'! SGROPPATA MICIDIALE DI CAPELLO CHE ROMPE IL CAMPO IN DUE, SCARICO PER MOLINA CHE DI GIUSTEZZA SERVE IL NUMERO NOVE SUL SECONDO PALO. GRANDISSIMA AZIONE DI MARCA BORGESE

23' esce anche F, Bozzo, entra Rossi

21' Bettella - Piccardo cambio Old boys

20' ancora un piazzato pericoloso per il Borgio. Batte Patitucci, Gambetta non impatta al meglio

18' proteste rossoblu, chiamato il fallo di Poggi, reo di aver raccolto il pallone con le mani fuori dall'area

16' SVETTA CARPARELLI! 2-1 BORGIO! COLPO DI TESTA IMPECCABILE SUL SECONDO PALO, I ROSSOBLU RIMETTONO IL MUSO AVANTI

14' tiro cross di Molina, Santini rileva la deviazione di Poggi, corner

10' ammonito Pollero

7' si è giocato poco in questo avvio, piccoli acciacchi per Grillo e Molina, entrambi però ancora in campo

1' ripresa al via!

SECONDO TEMPO

45' non c'è altro da segnalare sui taccuini al Comunale. Squadre negli spogliatoi sull'1-1

39' ammonito Tassisto

32' IL PAREGGIO OSPITE! PERDE PALLA IN USCITA IL BORGIO, MANCINI NON PERDONA E BATTE SUL PRIMO PALO GRILLO! 1-1!

26' BORGIO VEREZZI IN VANTAGGIO! TIRO SPORCO DI MOLINA CHE TROVA IL RIMBALZO "MALEDETTO", POGGI E' SORPRESO E LA PALLA TERMINA IN PORTA. UNA BEFFA PER L'ESTREMO ARENZANESE

22' colpo di testa di Mancini, blocca Grillo

18' Doppia occasione Borgio! Molina chiama alla grande parata Poggi, sulla ribattuta De Giorgi calcia verso la porta sguarnita, Rinaldi respinge sulla linea con il braccio, aderente al busto. Santini lascia correre

11' Borgio un po' pigro ad accorciare, distanze e pressioni ancora da affinare in questo avvio per i rossoblu

10' cross illuminante di Carparelli per Vigano, conclusione debole che non impensierisce Poggi.

6' stessa opzione praticata da Benelli, esito non dissimile...

3' Viganò forza il mancino dai 25 metri, conclusioni priva di precisione

2' buon avvio degli ospiti. Contrasto in area tra Mancini e Gambetta, Santini lascia giustamente correre

1' si parte!

PRIMO TEMPO

BORGIO VEREZZI: Grillo, Capello, Tassisto, Patitucci, Gambetta, Scannapieco, Carparelli, De Giorgi, Viganò, Pollero, Molina.

A disposizione: Hazizi, Locatelli, Douhab, Pastorino, Nida, Simonassi.

Allenatore: Vaccari

OLD BOYS RENSEN: Poggi, Battaglia, Rinaldi, Brenelli, R. Bozzo, Paini, Bettella, Meazzi, F. Bozzo, Aiello, Mancini.

A disposizione: Scaramuzza, Freccero, Pastorino, Piccardo, Rossi, Conti, Rolando, Damonte, Vallarino.

Arbitro: Santini di Savona