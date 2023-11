Pallanuoto. RN Savona senza intoppi a Monterotondo, battuta la Vis Nova 17-5

La BPER R.N. Savona ha vinto, poco fa, con la Roma Vis Nova Pallanuoto l'incontro valevole per la settima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 2023 - 2024, che si è disputato nella piscina “Roghi” di Monterotondo. 17 a 5 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una partita che, dopo il primo parziale terminato in parità 2 a 2, ha visto dilagare i savonesi che hanno imposto il loro gioco portando tranquillamente a casa altri tre punti preziosi per la classifica.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà giovedì 16 novembre con la quarta giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup. I savonesi affronteranno i greci dell'Apollon Smyrnis nella piscina “Zanelli” di Savona. L'incontro avrà inizio alle ore 15,30.

Questo il tabellino della partita.



ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – BPER R.N. SAVONA 5 – 17

Parziali (2 – 2) (2 – 7) (1 – 3) (0 – 5)



TABELLINO

Formazioni

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: Correggia, Ciotti, Poli, Strkaly, Checchini

2,Colonna, De Robertis 1 (su rigore), Lanfranco, Viskovic 2, Narciso, Di

Rocco, Antonnucci, Castrucci, De Simone.

Allenatore Alessandro Calcaterra.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 1, Vavic 1,

Rizzo, Urbinati, Bruni 4 (di cui 1 su rigore), Campopiano 2, Guidi 2,

Durdic 1, Erdelyi 5, Da Rold, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Luca Castagnola di Roma e Antonio Guarracino di Napoli



Delegato FIN: Domenico De Meo di Cagliari.



Superiorità numeriche:

ROMA VIS NOVA: 3 / 14 + 1 rigore realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 3 / 5 + 1 rigore realizzato.



Note:



Spettatori: 100 circa.



Usciti per 3 falli: A 2'18” dalla fine del 3° tempo Urbinati (Savona); a

6'44” dalla fine del 4° tempo Patchaliev (Savona).



A 4 minuti dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta

Nicosia con Da Rold.

A 1 minuto dalla fine del 4° tempo la Roma ha sostituito in porta

Correggia con Castrucci.