Serie B2, Albisola terza in classifica. Botta e Brunasso: “Più consapevoli di noi stesse rispetto allo scorso anno”

Quattro vittorie in cinque partite. Dodici punti conquistati. Era difficile pensare a un inizio migliore per la formazione di Serie B2 dell’Albisola Pallavolo. Lo scorso anno la squadra di Valle aveva stupito e tutti sanno quanto sia difficile ripetersi. Sabato è arrivato un successo 3 a 1 contro Pusterla 1880 Venegono. La formazione biancazzurra ha fatto suoi i primi due set imponendosi 25-16 e 25-19. Ha perso il terzo parziale 19-25 per poi fare bottino pieno in un quarto set vietato ai deboli di cuore e terminato 27-25. Vittoria che proietta la squadra al terzo posto solitario in classifica (qui la graduatoria completa). Il prossimo appuntamento sarà dopodomani (sabato 11 novembre) contro VBC Officine Savigliano.

Il commento postpartita di Giorga Botta e Greta Brunasso