Calcio, Carcarese. Il ds Gandolfo sprona i biancorossi: "Non possiamo abbatterci alla prima difficoltà" (VIDEO)

Ecco le dichiarazioni raccolte dall'ufficio stampa biancoross, dopo la sconfitta interna contro il Finale:

“Come già accaduto altre volte, anche oggi la Carcarese è entrata bene in campo, ha condotto la partita contro una squadra che si è difesa bene, poi l’episodio del rigore, più che rivedibile, che ci ha portato in svantaggio. La squadra però non deve arrampicarsi sugli specchi perché c’è molto da lavorare e non si può andare sempre in difficoltà dopo un episodio a sfavore. Il problema di quest’anno? Crediamo in questo gruppo, forse alcuni sentono troppa pressione. Il campionato ci sta aspettando, ma noi dobbiamo rimboccarci le maniche per raggiungere l’obiettivo. Ora andiamo a Celle con grande fiducia”