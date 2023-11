Calcio, Eccellenza: giornata da circoletto rosso con Rivasamba - Cairese e Imperia - Angelo Baiardo

Le due sorprese contro le due favorite della scorsa estate: si può riassumere così il nocciolo della decima giornata del campionato ligure di Eccellenza.

Già perchè sia l'Imperia che la Cairese non si potranno permettere passi falsi contro l'Angelo Baiardo e il Rivasamba, se vorranno mantenere inalterate le speranze di recupero verso la vetta. Dall'altro lato della medaglia, in caso di successo, le distanze potrebbero ridursi notevolmente dal primo posto, ricoinvolgendo le squadre di Buttu e Boschetto nella corsa alla promozione diretta.

Giornata non banale nemmeno per il Pietra Ligure: un eventuale risultato utile in casa del Golfo Pro Recco sarebbe infatti balsamo per la classifica biancoceleste.

Il programma: