Judo Club Luigi Sicco: un grande Vladislav Zentsev sfiora il podio a Riccione

Grande soddisfazione per il Judo Club “Luigi Sicco” Savona che al Campionato Italiano Esordienti B A2 che si è svolto lo scorso fine settimana a Riccione ha sfiorato la finale per il terzo posto con Vladislav Zentsev, atleta ucraino di 14 anni. L’atleta portacolori del Judo Sicco ha gareggiato nella categoria Under 15 - 50 kg., unico rappresentante della categoria per la Liguria, piazzandosi al 7° posto su 45 atleti provenienti da tutta Italia. Vladislav Zentsev è allenato dai tecnici Guido Becco, Mauro Ferrando e Mario Cutaia. “Vlad ci ha dato una grande soddisfazione ed a lui vanno i nostri complimenti – afferma Laura Sicco presidente del Judo Club “Luigi Sicco” Savona – un grande grazie va anche ai nostri allenatori che ogni giorno si impegnano per formare i nostri atleti nel rispetto dei principi del Judo”.