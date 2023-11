Calcio, Albenga. Campo, club e mercato, sono tanti i punti toccati da Santi Cosenza e Marco Ferrante dopo il 3-0 al Derthona (VIDEO)

I vertici dirigenziali e tecnici dell'Albenga, il presidente Santi Cosenza e il direttore Marco Ferrante, sono intervenuti in sala stampa dopo la bella vittoria, la più convincente della stagione, sul Derthona.

Un 3-0 che non sposta i piani societari, anzi, conferma quanto sia difficile andare a intervenire anche in prospettiva mercato per una squadra che sta dimostrando di avere equilibri assoluti all'interno del rettangolo verde e all'interno delle mura dello spogliatoio.

Ciò che racconterà la sessione invernale si vedrà, per il momento si respira soddisfazione a pieni polmoni dopo il 3-0 al team diretto da Fabrizio Daidola.