Calcio. Imperia, Buttu si gode il successo sull'Angelo Baiardo: "Dopo lo scivolone di Arenzano, ripreso il nostro cammino" (video)

Pietro Buttu si gode la grande prestazione della sua Imperia contro quella che rimane la capolista del torneo di Eccellenza, l'Angelo Baiardo, che ha comunque sfoderato un'ottima prestazione sul terreno di Andora. Per i genovesi è il primo stop in questo campionato.

La classifica, in virtù del successo dei neroazzurri e della Cairese sul Rivasamba, ma anche del Campomorone, si accorcia verso l'alto, compattando il gruppo delle pretendenti alla vittoria finale: ma al mister finalese per ora, questo conta poco.

Buttu elogia i suoi ragazzi per come si sono saputi adattare "in corsa", visti alcuni problemi di formazione che hanno scombinato i piani poco prima del fischio d'inizio. "Complimenti meritati anche agli avversari di giornata", sottolinea Buttu.