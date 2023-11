Calcio. La Nolese in lutto per la morte di Matteo Marcenaro, il commercialista difese i pali biancorossi

Giornata di lutto per la politica spotornese, savonese e regionale in generale: nella notte si è spento all'età di soli 50 anni il commercialista Matteo Marcenaro.

Revisore contabile, ha legato il suo nome alla politica locale. Assessore nella giunta guidata dal sindaco Zunino e anche nella Comunità Montana Pollupice, entrò in Consiglio Regionale nell'ottava legislatura subentrando a Osvaldo Chebello. Negli ultimi anni, fino al 2021, fu poi consigliere comunale di opposizione spotornese (dopo essere stato anche nell'assise del Comune di Vezzi Portio) e infine coordinatore provinciale di Liguria Popolare.

A esprimere il proprio cordoglio è intervenuta anche la Nolese Calcio, formazione in cui Marcenaro militò come portiere:

"Dirigenti, tecnici e giocatori della Polisportiva Nolese si uniscono al grande dolore della famiglia per la prematura scomparsa del caro Matteo Marcenaro, apprezzato politico locale, che nel tempo libero si dedicava alla sua passione calcistica. Matteo per alcune stagioni ha difeso la porta della Nolese e tutti lo ricordano per la correttezza e per gli alti valori sportivi".