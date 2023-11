Calcio. Lo Speranza riprende quota, il gol di Amato vale i tre punti contro la Vadese

Ci è voluto quasi un mese, complice un calendario non tra i più amichevoli (Multedo, Albissole e Città di Savona) per rivedere lo Speranza festeggiare i tre punti.

La sfida di ieri pomeriggio contro la Vadese ha percorso i binari dell'equilibrio fino alla metà del secondo tempo, quando, a venti minuti dalla fine, la rete di Amato ha deciso il match tra gli azzurro granata e i rossoverdi.

Una bella boccata di ossigeno in ottica di classifica per la squadra di Girgenti, ora a tre lunghezza dalla zona playoff. Si ferma a due invece la serie di vittorie consecutive per Vallone e compagni, dopo i successi sulla Priamar e l'Old Boys Rensen.

VADESE - SPERANZA 0-1

Marcatore: 70’ Amato.

Vadese: Mitu, Marchelli, D’Anna, Berardinucci, Pulina, Signori, Vallone, Fiori, Raffa (36’ Ninivaggi), Giannone (69’ Salis), Tona (69’ Martino).

A disposizione: Trozzola, Dalipi, Vassallo.

Allenatore: Monte.

Speranza: Berruti, Sciutto (25’ Lavagna), Orsolini, Titi, Accatino, Bamba (50’ Amato), Conti, Tedesco (65’ Buzali), Cortese, Sabally, Cham.

A disposizione: Gallinari, Samba, Rocca, Saruggia, Bondi.

Allenatore: Girgenti.