Un passo alla volta, come ormai da prassi.

La San Francesco Loano porta a casa l'ennesima vittoria roboante, ma mister Cattardico continua a predicare calma e attenzione in vista dei prossimi incontri che attendono i rossoblu.

Lo scontro diretto con il Celle Varazze ancora non si staglia all'orizzonte: ogni energia dev'essere focalizzata per l'incontro in casa del San Cipriano.