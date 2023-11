Calcio, Coppa Italia di Serie D. Le designazioni, domani il Vado affronta nei 16° la Casatese

Le squadre partecipanti alla 23^ edizione della Coppa Italia Serie D entrano nel tabellone principale con le partite dei Sedicesimi di Finale in programma mercoledì 15 Novembre alle ore 14.30. L’Angri è già qualificato agli Ottavi, in programma il 29 Novembre, a seguito del ritiro dell’FC Lamezia.

Sempre il 15 Novembre allo stesso orario si giocherà l’ultimo incontro dei Trentaduesimi di Finale Cavese-Rotonda. Chi passa il turno affronterà la Paganese ai Sedicesimi nel match in programma il 22 Novembre.

La formula si sviluppa secondo un percorso già prestabilito con il tabellone principale degli abbinamenti diviso in due parti a partire dai Sedicesimi fino alla finale. Per i Sedicesimi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Posticipi

Livorno-Poggibonsi e Campobasso-Alma Juventus Fano si giocheranno rispettivamente mercoledì 22 e 29 Novembre alle 14.30.

Variazioni di orario

Alle 15.30 prendono il via Asti-Bra e Casarano-Fidelis Andria; alle 18.00 Dolomiti Bellunesi-Luparense al Polisportivo di Belluno; alle 18.30 Corticella-Imolese allo Stadio “Romeo Galli” di Imola ed alle 20.00 Palazzolo-Real Calepina.

Sedicesimi di Finale - Abbinamenti e arbitri

Parte sinistra del tabellone

Gara 1 Dolomiti Bellunesi-Luparense (Casali di Crema)

vs

Gara 2 Campodarsego-Union Clodiense (Matteo di Sala Consilina)

Gara 3 Varesina-Arconatese (Leorsini di Terni)

vs

Gara 4 Palazzolo-Real Calepina (El Ella di Milano)

Gara 5 Asti-Bra (Mantella di Livorno)

vs

Gara 6 Vado-Casatese (Falleni di Livorno)

Gara 7 Livorno-Poggibonsi (22 Novembre - ore 14.30)

vs

Gara 8 Follonica Gavorrano-Sansepolcro (Zito di Rossano)

Parte destra del tabellone

Gara 9 Corticella-Imolese (Rodighiero di Vicenza)

vs

Gara 10 Campobasso-Alma Juventus Fano (29 Novembre – ore 14.30)

Gara 11 Ardea-Tivoli (Giudice di Frosinone)

vs

Gara 12 Cynthialbalonga-Trastevere (Moncalvo di Collegno)

Gara 13 Casarano-Fidelis Andria (Iurino di Venosa)

vs

Gara 14 Paganese/ Cavese-Rotonda (Scarpati di Formia)

Gara 15 Fc Lamezia-Angri (annullata per ritiro Fc Lamezia)

vs

Gara 16 Akragas-Trapani (Isoardi di Cuneo)