Calcio, Promozione. Ceriale scivola a Legino. Sansalone: "Abbiamo avuto paura. Dobbiamo mantenere la solita determinazione"

Sconfitta di misura per il Ceriale al Ruffinengo contro il Legino. Decisiva una bella punizione di Michele Romeo che permette ai savonesi di allungare a +5 il vantaggio su di noi.

Pietro Sansalone racconta di una partita bloccata dalla paura: “Non siamo riusciti ad esprimerci con le nostre solite trame di gioco, come sappiamo fare. Abbiamo iniziato a giocare solo quando è arrivato il gol del Legino. La colpa è anche mia perché probabilmente non si è trasmessa la giusta carica ad una gara che poteva essere importante per la classifica. Purtroppo è da due domeniche ci manca una concentrazione totale. A volte lasciamo un tempo agli avversari e in Promozione questo errore spesso si paga a caro prezzo. Impararlo fa parte del nostro percorso di maturazione: bisogna essere concentrati dal primo minuto di gioco“.

“Meno belli e più concreti” questo il messaggio che aveva lanciato Sansalone in vista della Praese, avversario che poi i nostri ragazzi riusciranno a battere. Un concetto che il direttore sportivo vuole spiegare più nello specifico: “Premetto che il Ceriale deve continuare a esprimere il proprio gioco. Tuttavia bisogna sempre fare i conti con gli avversari: ci sono momenti in cui serve modificare le proprie caratteristiche perché possono risultare inefficaci. A Pra’ i ragazzi lo hanno capito. Così come contro la San Francesco Loano in Coppa Italia, dove abbiamo espresso un buon gioco tenendo altissimo il livello d’attenzione. Infatti io ero molto contento di quella settimana perché, nonostante siano giovani, i calciatori hanno dimostrato di avere carattere. Vorrei continuare a vederlo tutte le domeniche. Se poi l’avversario è più forte gli stringeremo la mano, ma le partite vanno affrontate con la stessa carica e determinazione”.

Uno spogliatoio molto coeso sin da inizio anno: “Come ho detto in settimana, non se ne andrà nessuno di questi giocatori. Quest’anno abbiamo preferito puntare prima sulla persona rispetto al giocatore. Il gruppo è compatto, giovane e che si ritrova anche dopo allenamento. Se ci dovesse essere qualche opportunità nel mercato di riparazione si valuterà molto bene per la salvaguardia della salute del nostro ambiente”.

Domenica arriva la sfida al Merlo contro il Pontelungo, attualmente la seconda forza del campionato: “Un derby tra amici, siccome ci conosciamo tutti facendo parte dello stesso comprensorio – racconta Sansalone -. Il Pontelungo è una squadra quadrata e per noi deve essere una grandissima prova di forza davanti al nostro pubblico. I ragazzi sanno da soli quanto sia importante giocare una partita del genere. Affronteremo la gara con serenità, grande determinazione e senza paura di giocare per mettere in difficoltà un avversario forte. Sono sicuro che la squadra non mi deluderà, forza ragazzi!“