Il comunicato:

Grande soddisfazione in casa granata per il tesseramento di due nostri ragazzi leva 2014 che hanno riscontrato grande attenzione nelle file dei due blasonati clubs genovesi come la U.C. Sampdoria e Genoa C.F.C. con i quali i due talentini stanno affrontando la nuova stagione insieme. Sono Manuel Balza con il Genoa C.F.C. e Rocco Agricola con la Sampdoria U.C. ai quali la società Veloce augura un'annata sportiva ricca di soddifazioni.