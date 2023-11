Il Karate Club Savona passò ad Eboli, 33 incontri vinti nell'Open Campania Adidas

Trasferta lunga ed impegnativa per il Karate Club Savona che si è recato sabato e domenica ad Eboli (Sa) per l' Open di Campania Adidas, ultima tappa degli Open 2023 validi per il ranking nazionale giovanile, 260 società presenti per un totale di 1465 atleti. La compagine savonese ha attraversato l’Italia con una carovana formata da due pulmini ed un auto, una delegazione di 15 atleti incluse 2 atlete Liguri aggregate al team, i tecnici Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia e 5 genitori di supporto.

Vista la difficoltà della gara molto soddisfacenti i risultati ottenuti con 33 incontri vinti che confermano la competitività del sodalizio savonese a livello italiano.

Nella giornata di sabato è arrivato l'oro di Vittoria Galati nella categoria esordienti -42 kg ed il piazzamento di Giacomo Ferraris nei -40kg che si arrende solo al quarto ripescaggio guadagnando il quinto posto. Hanno partecipato anche Campo Arianna (42kg) e Maya Marenco (52kg) con buone prove che però non portano piazzamenti.

La domenica inizia con la categoria cadetti che porta un argento a Silvia Catona nella -47 kg, atleta della Senkukai Genova del Maestro Marchi, il bronzo di Jacopo Genta nella -57 kg e di Mondo Branchi Matteo nella -52 kg.

Ottimo il quinto posto di Roberta Musso nella -61 kg, hanno partecipato nella -54kg anche Matilde Fiume e Elisa Vauchelle della Funakoshi La Spezia del Maestro Baldiotti, entrambe fermano il loro percorso contro le atlete che avrebbero poi vinto la medaglia di bronzo.

Nella categoria juniores Micol genta -48 kg e Paola Giordani -66 kg iniziano con una vittoria ma perdono poi anch'esse contro avversarie che arrivano al podio. Hanno partecipato anche Gabriele Braja e Andrea Odello nella -68 kg e Riccardo Magnaninella -76 kg disputando ottimi incontri.