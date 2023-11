Non è stato un Derthona che a livello di prestazione è totalmente dispiaciuto all'Annibale Riva di Albenga.

I leoncelli hanno avuto però a che fare contro una squadra determinata e calcisticamente feroce come quella di mister Fossati, oltre a un numero di assenze non indifferente e a una lucidità in zona d'attacco non tra le migliori.