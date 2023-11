Calcio. L'Ospedaletti vince a Plodio 3-1. Luccisano: "Convinti di potercela giocare con tutti"

Vittoria netta e convincente per l’Ospedaletti che domenica pomeriggio si è imposto 3-1 sul campo del Plodio.

Succede tutto nella prima frazione. L’Ospedaletti parte bene ma a trovare il vantaggio sono i padroni di casa con il grande gol dalla distanza di De Madre. Gli orange non si perdono d’animo e, nel giro di dieci minuti, la rimettono in pari con la rete di Ferrari, abile a concludere di precisione nell’angolino su assist di Bosio. Passano cinque minuti e l’Ospedaletti la ribalta: sul calcio d’angolo battuto da Schillaci si fa trovare pronto Caffi che di testa la mette in rete. Il terzo gol arriva al 40’ con una specialità della casa: Bosio si guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area, Schillaci si presenta sul pallone e la mette alle spalle del portiere.

Nel secondo tempo il Plodio parte forte alla ricerca della rete che consenta di riaprire il match. Al 52’ il direttore di gara concede un calcio di rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta Luongo, ma Bazzoli si fa trovare pronto e neutralizza sulla propria destra. Prima del triplice fischio l’Ospedaletti ha più di un’occasione per il poker, ma i tentativi di Schillaci e Sartori vengono respinti prima dal palo e poi dalla traversa. La gara si chiude sul 3-1 per l’Ospedaletti che, grazie ai tre punti odierni, sale a quota 11 in campionato.

“Ho visto un grande gruppo che ha lottato su ogni pallone su un campo difficile - commenta alla fine della partita mister Fabio Luccisano - siamo stati bravi perché, dopo un buon avvio, abbiamo preso gol su un tiro incredibile dalla distanza. I ragazzi hanno poi rimontato nel primo tempo creando tante palle gol. Mi sono piaciuti. Sono felice anche per l’esordio di Mema e Sartori dalla Juniores. Con i giovani servono tempo e pazienza, ma sto vedendo che ce la giochiamo sempre con tutti. Mi piace l’atteggiamento, erano convinti sin dal primo minuto di portare a casa la partita”.

Plodio - Ospedaletti 1-3

Marcatori: De Madre 7’, Ferrari 17’, Caffi 22’, Schillaci 40’



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo (16 Mema), 3 Ferrari, 4 Barbagallo (14 Grifo), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Avandro (15 Moglan), 8 Sartori, 9 Siberie, 10 Schillaci, 11 Bosio (19 Saa Zambrano)

A disposizione: 12 Galli, 13 Bestagno, 17 Molinari, 18 Saih, 20 Traditi

Allenatore: Fabio Luccisano

Plodio: 1 Avolio, 2 Naccarato, 3 Boemi, 4 De Madre, 5 Gallo, 6 Diamanti, 7 Luongo, 8 Briano Matteo (13 Palmiere), 9 Testoni (15 Camusso), 10 Briano L. (16 Bastoni), 11 Briano Matia (14 Di Donato)

A disposizione: 12 Siri, 17 Rognoni, 18 Rivera, 19 Bellomia, 20 Schettini

Allenatore: Mario Gerundo

Arbitro: Sig. Pier Paolo Porzio (Genova)

Ammoniti: Barbagallo, Naccarato, Briano Matteo, Briano Matia, De Madre, Luongo