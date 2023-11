Ieri pomeriggio è stata la Casatese a festeggiare il passaggio del turno in Coppa Italia, evidenziando quelle che sono ancora le manchevolezze per un Vado che punta ad entrare in pianta stabile in zona playoff.

Tanto possesso palla, ma poca incisività davanti, a conferma di come manchi ancora l'ultimo step per raggiungere l'atteso livello di competitività.

Un'analisi confermata anche dal ds Luca Tarabotto.