Rugby. Savona storico, battuto nel derby il Cus Genova

Il fattore campo sembra essere un elemento spesso fondamentale, ed in effetti sono poche le occasioni in cui gli ospiti riescono a soverchiare i padroni di casa. Anche la domenica appena trascorsa presenta questo tratto caratteristico: solamente Lecco vince fuori casa, mentre negli altri 5 match validi per il campionato nazionale di serie B, girone 1 le formazioni di casa sorridono. Il derby che si è consumato domenica tra le due formazioni biancorosse liguri è una pietra miliare nel percorso che i savonesi hanno intrapreso negli ultimi anni, in costante crescita.

Il risultato di 27 a 22 è frutto di un match estremamente equilibrato, nel quale hanno pesato una prestazione maiuscola del pack degli avanti savonesi ed una tenuta difensiva e soprattutto psicologica della formazione casalinga. Il match conterà tre marcature pesanti, due trasformazioni ed un calcio di punizione per il Genova, quattro mete (di cui una tecnica), una trasformazione ed un calcio di punizione per il Savona: la meta ottenuta nella seconda frazione di gioco grazie ad un pesante avanzamento della mischia savonese che costringe al fallo la difesa ospite, alla fine dei conti, farà la differenza.

Le marcature savonesi portano le firme di Andrea Vallarino (2) e di Giovanni Franceri; i punti al piede sono di Filippo Serra. Le mete ospiti portano le sigle di Bianchi, Gesa e Gallo; i punti al piede sono di Migliorini. Grande la soddisfazione del presidente Dario Ermellino, che da ex veterano sottolinea ulteriormente la prestazione dei primi 8; l’allenatore Andrea Costantino sorride dopo aver difeso per la seconda volta il Fontanassa nei derby liguri (alla prima di campionato anche la Pro Recco era stata sorpassata dai savonesi), e non può che essere estremamente soddisfatto anche l’allenatore della mischia, Rocco Tedone , peraltro ex allenatore del CUS che li condusse in serie A alcuni anni fa. 5 punti per il Savona ed 1 punto per aver contenuto il gap difensivo per gli ospiti: la prossima giornata vedrà i savonesi impegnati nella lunga trasferta di Bergamo.

Attualmente i savonesi occupano la 6’ posizione in classifica, distaccati di un solo punto proprio dal Cus Genova e dal Cus Milano.

Per i savonesi sono scesi in campo: Baccino, Shehu, Maruca, Franchello, Fazio, Amato, Paoletti, Pivari (c), M. Bernat, Rossi, Serra, Correoso, Fanciulli, Vallarino, Franceri. A disposizione: Dini, Magnaghi, Di Murro, Urbani, R. Guida, L. Bernat, Fossai, Vallarino, Franceri.

Per gli ospiti sono scesi in campo: Giuliano, Bianchi, Barry, Gribaudo, Grassotti, Ruiz, Satta, Bertirotti, Casellato, Granzella, Gesa, Migliorini, Carrozzino, Pulimeno, Zaami.

A disposizione: Bosia, Langdorph, Gargiullo, Vimercati, Gallo.