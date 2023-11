Calcio, Prima Categoria. Sabato imperdibile con le due capolista in campo

E' un sabato assolutamente non banale quello che si appresa a vivere il campionato di Prima Categoria.

Scontro al vertice nel girone B, con l'Albissole che tenterà di detronizzare a Pegli, oggi pomeriggio, la capolista Multedo.

A pochi chilometri di distanza in campo anche il sorprendente Borgio Verezzi a Masone (ore 14:30), e la Vadese, che cerca in casa della Rossiglionese punti utili per risollevarsi da un'inattesa zona playout (attenzione in quest'ottica anche al risultato di Old Boys Rensen - Lido Square).

A completare il programma odierno del raggruppamento un posticipo affascinante, come quello del Ruffinengo tra Spotornese e Città di Savona.

Nel girone A un solo match, ma fondamentale per gli equilibri del girone: l'anticipo delle 19:30 tra l'ambizioso Vadino e la capolista Millesimo.

Il programma: