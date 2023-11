Pallanuoto. La Rari Nantes Savona non patisce il tour de force e passa anche a Palermo

La BPER R.N. Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con il Telimar Palermo l'incontro valevole per l'ottava giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 2023 - 2024, che si è disputato nella piscina “Comunale” di Palermo.

14 a 11 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una partita che i savonesi hanno sempre condotto ed hanno anche saputo sempre tenere sotto controllo i tentativi di rimonta

dei siciliani.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà giovedì 23 novembre con la quinta giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup. I savonesi affronteranno gli ungheresi dell'A-HID Vasas Plaket nella piscina “Zanelli” di Savona. L'incontro avrà inizio alle ore 19,00.



Questo il tabellino della partita.



TELIMAR – BPER R.N. SAVONA 11 – 14

Parziali (2 – 3) (3 – 3) (3 – 4) (3 – 4)



TABELLINO

Formazioni

TELIMAR: Jurisic, Marini 1, Vitale 1, Fabiano, Giorgetti 3, Hooper 3

(di cui 2 su rigore), Giliberti, Falsone, Lo Cascio, Occhione, Lo Dico,

Woodhead 3, Girasole Nunez, Nuzzo.

Allenatore Marco Baldineti.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic 1,

Rizzo, Urbinati, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 2, Djurdjic 7 (di cui 2 su

rigore), Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini M..

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Alessandro Severo di Roma e Fabio Ricciotti di Roma.



Delegato FIN: Giovanni Lo Dico di Capaci (Palermo).



Superiorità numeriche:

TELIMAR: 5 / 14 + 2 rigori realizzati.

BPER R.N. SAVONA: 3 / 7 + 3 rigori di cui 2 realizzati.



Note:



Spettatori: 100 circa.



Usciti per 3 falli: A 5'11” dalla fine del 4° tempo Campopiano (Savona);

a 5'09” dalla fine del 4° tempo Patchaliev (Savona); a 1'39” dalla fine

del 4º tempo Occhione (Telimar).



A 0'54” dalla fine del 2º tempo, sul punteggio di 4 – 5, Figlioli

(Savona) ha fallito un rigore (parato).