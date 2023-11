Savate. La cintura mondiale è arrivata a Savona, Chiara Vincis portata in trionfo (FOTO)

Si è svolta martedì sera la cerimonia per la consegna del cinturone mondiale vinto a Parigi lo scorso 7 ottobre dalla atleta savonese Chiara Vincis, a consegnare la cintura è stato l’assessore allo sport Francesco Rossello che insieme al presidente della consulta sportiva di Savona Aureliano Pastorelli tra i lunghi applausi dei supporter di Chiara hanno consegnato anche la medaglia della Fisav (Federazione Internazionale Savate) che ne attesta la vittoria e la categoria di peso.

Altro momento emozionante della serata quando Claudio Martinzazzi nuovo presidente del comitato provinciale Csen Savona ha premiato lui stesso Chiara Vincis con un bellissimo mazzo di fiori avvolto nel nastro tricolore e una targa intitolata "premio Mauro Diotto" ex presidente dello Csen e datore di lavoro di Chiara che, leggendo il nome di Mauro, proprio per il forte legame lavorativo che aveva con Diotto, si emozionava.

"Sono molto felice del successo di questa serata - spiega il coach Andrea Scaramozzino - organizzata presso i locali della compagnia portuale di Savona, un luogo a cui sono molto legato dato che sono socio della CULP Pippo Rebagliati (Compagnia unica lavoratori portuali) da moltissimi anni e specialmente per lo sport è stato sempre supportato dalla dirigenza con turni e ferie organizzate in modo e maniera da permettere allenamenti e trasferte della nostra Chiara. Inoltre ma non per ultimo un ringraziamento va agli atleti, amici e supporter intervenuti alla serata che hanno acceso i nostri cuori rendendo tutto ancora più magnifico".