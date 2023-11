Quarto gol in campionato per Mirko Di Martino al "Felice Borel", una rete strategicamente fondamentale per il Bragno, come prima fondamenta per riuscire a espugnare domenica scorsa il campo del Finale.

L'attaccante biancoverde ha rivisto la fame dei giorni migliori, necessaria per poter festeggiare il ritorno alla vittoria.