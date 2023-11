Calcio, Celle Varazze. Balleri match winner contro la Carcarese: "Tre punti che ci danno fiducia in vista di Loano" (VIDEO)

Novembre sta appena finendo, ma per le dinamiche di classifica, complice il ritmo che sta tenendo la San Francesco Loano, ogni partita assume un peso specifico non indifferente nel girone A di Promozione.

In casa Celle Varazze era ben chiara l'importanza della posta in palio contro la Carcarese, complici gli ultimi risultati non particolarmente brillanti.

Un aspetto sottolineato anche da Gabriele Balleri, autore della rete decisiva a un soffio dal triplice fischio, contro i valbormidesi di Pisano.