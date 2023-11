Calcio, Pontelungo. Zanardini si tiene stretto il pari di Ceriale: "Periodo bello, ora sappiamo abbinare qualità e quantità" (VIDEO)

E' davvero interessante assistere alla metamarfosi che sta compiendo il Pontelungo in questi mesi.

Negli ultimi campionati i granata, forti di un tasso tecnico superiore agli avversari, si sono spesso fisiologicamente specchiati nelle proprie giocate, grazie a una batteria di attaccanti di alto livello.

Fin dal momento del salto in Promozione, il team di Zanardini ha invece saputo stoccare anche di spada, non solo di fioretto, esibendo una concentrazione davvero da squadra matura.

Lo si è visto anche a Ceriale, in novanta minuti dove gli avversari hanno tenuto le redini del gioco, ma i calci piazzati trasformati in gol da Alessandro Badoino e Calandrino hanno comunque posto in cascina un punto per gli ingauni.