Dopo 3 prove Farfallina 2 - Cape 31 e Mediterranea prime al Campionato Invernale del Ponente

Il 18 e 19 novembre si è svolto il secondo weekend di regata previsto per il XXXIII Campionato Invernale del Ponente organizzato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico Celle e dalla LNI Savona con la collaborazione e l’ospitalità del Marina di Varazze.





Sabato il Comitato di Regata, presieduto da Roberto Goinavi, dà il via alla prima prova di giornata: un vento di intensità debole da nord est permette di dare inizio alla prova per entrambe le classi ORC/IRC e Gran Crociera. Purtroppo, come da previsioni, al termine del primo giro l’intensità comincia a scendere e il Comitato di Regata è pronto a dare riduzione, portando comunque a casa una prova per entrambe le classi.





A terra, un momento conviviale molto apprezzato è stato quello organizzato da Monolith Grill che, con la collaborazione del Bar Boma, ha offerto a tutti i partecipanti un magnifico ristoro.





Domenica, lo scirocco non smentisce le previsioni mantenendo la sua intensità costante e permettendo lo svolgersi di due prove di buon livello tecnico.





Dopo 3 prove, a condurre la classifica:

- nella categoria ORC è Farfallina 2, seguita da Velasquez e da Spirit of Nerina.

In categoria IRC, vittoria schiacciante del Cape 31, Squirt Powered di Savona Shipyard, seguito dall’X41 Casa progettata e dal Twelve OD Fragolina.

Nella categoria Gran Crociera, al primo posto Mediterranea, seguito da Bilbo e Parthenope.





Il prossimo appuntamento, con la XXXIII edizione del Campionato Invernale del Ponente, è fissato per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023, per un altro entusiasmante weekend di regate nel mare di Varazze.