Calcio, Celle Varazze. Monteforte dopo il 2-1 alla Carcarese: "Gran spirito, miglioriamo in qualità. San Francesco capolista con merito" (VIDEO)

Trovare la giusta continuità di prestazione nell'arco dei 90 minuti rappresenta l'ultimo step da compiere per il Celle Varazze per poter puntare con decisione alla promozione diretta.

Ne è convinto anche mister Luca Monteforte al termine del match vinto 2-1 con la Carcarese. Voto altissimo per lo spirito messo in campo, seppur le civette possano alzare ulteriormente l'asticella in tema di pura qualità tecnica.

Infine una certezza, in vista della partita di domenica prossima, sulla legittimità del primato della San Francesco Loano.