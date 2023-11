Calcio, Plodio. Mister Mario Gerundo si è dimesso: "Non si sono verificate alcune cose programmate in estate"

“Mi dispiace lasciare ma forse serve una scossa alla squadra” – le parole dell’oramai ex tecnico biancoazzurro – “Non è andata come volevamo e questo mi dispiace, purtroppo non si sono verificate alcune cose programmate in estate. Non è mio solito “abbandonare la nave”, ma senza un cambio di rotta, che mi permetta di lavorare come vorrei, è giusto salutarsi. La mia voglia di allenare è comunque ancora tanta”.