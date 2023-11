Pallanuoto. Sette mesi dopo è ancora RN Savona - Vasas, una vittoria certificherebbe il passaggio del turno per i biancorossi

Questa sera alle 19:00 i magiari torneranno in acqua a Savona, rappresentazione fisica di un nuovo benchmark per la squadra guidata da Alberto Angelini (che dovrà rinunciare a Durdic, squalificato).

L'obiettivo primario è vincere per blindare il passaggio del turno ed evitare lo scontro diretto con l'Honved nell'ultima giornata, ma battere i campioni in carica porrebbe il sigillo di ceralacca sul passo in avanti che la squadra savonese (complice l'importante campagna di rafforzamento in estate) ha saputo compiere in meno di un anno.