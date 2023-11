C'era un pizzico di fisiologico rammarico tra i tesserati del Multedo Levante, dopo il pareggio incassato in casa contro l'Albissole.

I granata hanno perso un po' di passo nelle ultime settimane ma la vetta della classifica, pur in coabitazione con il Città di Savona, è rimasta comunque nelle mani dei genocesi.

Per mister Bazzigalupi la graduatoria al momento non rappresenta un'ossessione da perseguire, forte anche del primo strepitoso me se e mezzo di campionato.