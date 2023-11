Insieme al nuovo comunicato del CR Liguria sono stati ufficializzati ulteriori sette svincoli grazie all'articolo 117 bis: uno per il Bogliasco, uno per il Celle, due per il Golfo Paradiso e tre per la Voltrese.

CAMERA Lorenzo - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

CAVALLONE Giacomo - CELLE VARAZZE F.B.C.

APRILE Matteo - GOLFOPARADISOPROREC.A.

CHIARABINI Mirko - GOLFOPARADISOPROREC.A.

BIANCHINO Paolo - VOLTRESE VULTUR

FAGGIANO Stefano- VOLTRESE VULTUR SSDARL

GIORGI Alessio - VOLTRESE VULTUR SSDAR