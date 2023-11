Calcio. La Carcarese ritrova il sorriso dopo il 5-0 al Ceriale. Ponte e Abbaldo: Squadra commovente" (VIDEO)

La strada verso una risalita consolidata è ancora lunga, ma in casa Carcarese c'è voglai di godersi a pieno il rotondo 5-0 sul Ceriale.

A commentarlo, nel post partita, il direttore generale Roberto Abbaldo e il tecnico ad interim Alessio Ponte.

IL DIRETTORE GENERALE ROBERTO ABBALDO:“Una vittoria del gruppo, oggi più che mai si è vista una squadra unita e combattiva. I ragazzi sono stati quasi commuoventi per la prestazione che hanno fatto. Ringrazio mister Ponte che ha condotto la squadra in modo eccezionale e tutto lo staff che ha lavorato in maniera eccellente. Un grazie va anche alla tifoseria, ci hanno giustamente criticato, quest’anno abbiamo fatto degli errori, ma nel momento del bisogno hanno dato una spinta incredibile ai ragazzi, sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo capito tutti che stando uniti possiamo toglierci delle soddisfazioni”

MISTER ALESSIO PONTE: “Nemmeno questa settimana è stato difficile lavorare con la squadra, sono tutti dei ragazzi fantastici. La vittoria di oggi vale tantissimo perché ci fa ritrovare il gruppo, la tranquillità, la voglia di giocare a pallone che purtroppo erano diventati carenti a causa della mancanza di risultati. Anche perché questa squadra ha sempre espresso gioco e si è sempre allenata al 100%“