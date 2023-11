Calcio, Prima Categoria. Domenica fitta in entrambi i gironi con tanti derby in programma

GIRONE A

La decima giornata vivrà una domenica a ranghi completi, con le sfide dei team al vertice particolarmente stuzzicanti anche per vicinanza territoriale.

Parliamo ovviamente di Millesimo - Altarese e di Baia Alassio - Andora, due incontri che presentano spunti molto interessanti non solo per la semplice graduatoria.

Impegno a Plodio invece per l'Argentina Arma, contro i valbormidesi reduci dalle dimissioni di mister Gerundo.

Trasferta a Oneglia per il Vadino, con altri due match tutti ponentini a poca distanza: Virtus Sanremo - Ospedaletti e Golfodianese - Sanremo 2000.

Completa il programma Cengio - San Filippo Neri Yepp.

GIRONE B

Ieri il Città di Savona vincendo in casa dell'Olimpic si è issato al vertice solitario in classifica, in attesa di capire cosa farà il Multedo Levante oggi pomeriggio con la Letimbro; ma altri due risultati sono stati posti nero su bianco prima delle gare che scatteranno tra poche ore: il pareggio della Priamar con l'Old Boys Rensen (2-2) e il netto successo della Vadese (3-0) in mattinata di fronte a una Spotornese sempre più in crisi.

Nel pomeriggio quindi tre savonesi in campo: lo Speranza ospite del Lido Square mentre Albissole e Borgio Verezzi disputeranno un turno interno rispettivamente con Masone e Rossiglionese.

Il programma: