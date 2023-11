Calcio, Promozione. -4 alla sosta, su tutte San Francesco - Celle Varazze

Manca un mese al termine del girone di andata per uno dei raggruppamenti più interessanti dell'intero panorama ligure.

Oggi il gruppo A del campionato di Promozione vivrà un passaggio importante per le dinamiche di classifica, pensando soprattutto alla partita dell'Ellena tra la capolista San Francesco Loano e il Celle Varazze.

Un match a cui guarderà con interesse la Sestrese, già pimpante sul fronte mercato con l'arrivo di Chiarabini, a patto però di superare in trasferta la Praese.

Non da meno Carcarese - Ceriale, con l'esordio in panchina di Alessio Ponte dopo le dimissioni accettate dal club presentate in settimana da Mario Pisano.

Match interni per Bragno e Legino contro Camporosso e Praese, mentre Finale e Quiliano saranno impegnate in trasferta con Campese e Ventimiglia.

Alle 18:00 il posticipo tra Pontelungo e San Cipriano.

Il programma: