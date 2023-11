Calcio. Promozione. Cattardico sfida Monteforte, in palio punti e non solo tra San Francesco Loano e Celle Varazze: la cronaca in diretta (LIVE)

SAN FRANCESCO LOANO - CELLE VARAZZE 2-1 (8' Alberto, 22' Alberto, Schirru 51')

24' Severi S. per Saracco, secondo cambio negli ospiti

23' piazzato respinge in angolo, anche il cross dalla bandierina viene respinto, ma dal limite ci prova Auteri, palla a lato

22' subito una punizione laterale conquistata dal neoentrato

20' Halaj per Rocca nella San Francesco Loano

18' imprecisione, questa può essere una delle parole chiave della prestazione del Celle Varazze, tanti palloni sbagliati oltre che cross, gara fino ad ora decisa dalle palle inattive

16' dopo la rete non è successo nulla di rilevante, sfida molto combattuta in mezzo al campo

15' primo cambio della gara: Nelli per Maggi nel Celle Varazze

6' SCHIRRU! DAL CORNER ACCORCIA IL CELLE VARAZZE. Il numero cinque si ritrova la sfera dopo una respinta, tocco di destro sufficiente a battere Gallo

5' angolo Celle Varazze.

16:02 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' finisce qua la prima frazione, San Francesco Loano avanti

45' uno di recupero

43' Palo di Severi! Colpo di testa indirizzato benissimo ma la sfera bacia il montante e poi va da Gallo, occasione nata dopo un corner, ribattuto e poi con la palla messa in mezzo dalla destra

40' fino ad ora zero pericoli creati dal Celle Varazze, ora un cross dalla destra dritto tra le mani di Gallo

38' ammonito Basso, punizione altezza S.F. Loano

37' un cross sporcato di Basso diventa un assist per Auteri che prova la rovesciata, palla a lato

30' scocca la mezz'ora, San Francesco che si dimostra ancora determinante in questo lasso di tempo, giocate un po' frettolese in certi frangenti da parte del Celle Varazze, proprio poco fa un colpo di testa di Maggi nel nulla, il campo non sta di certo aiutando

28' giallo per Buonocore

26' giu Anselmo in area, Akif Kartal lascia proseguire e sanziona poi un tocco di mano di un giocatore ospite

22' ANCORA ZACCARIA! RADDOPIO SAN FRANCESCO LOANO! SUL PIAZZATO ARRIVA IL TOCCO DEL NUMERO QUATTRO CHE SI RITROVA LA SFERA NELL'AREA PICCOLA

21' contrastato fallosamente Auteri, altro piazzato S.F. Loano

17' punizione di Calcagno che termina dritta sul fondo, arrivati ora all'Ellena i sostenitori ospiti

16' atmosfera davvero delle grandi occasioni, in campo non sta mancando l'agonismo

15' Totaro al tiro, Ghizzardi blocca, bella trama sfruttando la rimessa sulla sinistra

12' partenza sprint rossoblu, non una novità di questi primi mesi, ormai un fattore

10' punizione per i padroni di casa, giu Rocca altezza bandierina

8' ALBERTO ZACCARIA! SAN FRANCESCO LOANO IN VANTAGGIO! Sul cross arriva la zampata al volo con il destro che non lascia scampo a Ghizzardi (gol simile a quello con il Ventimiglia)

7' corner S.F. Loano.

5' un paio di brividi in area S.F. Loano dovuti a dei rimpalli, ma niente di che

3' tanto pubblico sui gradoni dell'Ellena, fumogeni all'ingresso del campo e trombette ad animare questo pomeriggio

1' partiti

FORMAZIONI

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Calcagno, Taku, Alberto, Balla, Basso, Totaro, Buonocore, Rocca, Auteri, Bonifazio

A disposizione: Barelli, D'Aprile, Angelico, Barone, Staltari, Giglio, Halaj, D'Aiuto, Ciravegna

Allenatore: Cattardico

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Severi E., Damonte, Tissone, Schirru, Saracco, Balleri, Durante, Maggi, Di Molfetta, Anselmo

A disposizione: Debenedetti, Valle, Severi S., Rebagliati, Morando, Negro, Berruti, Nelli, Cavallone

Allenatore: Monteforte

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Davide Ciminelli (Savona)