Calcio, Carcarese. A breve la scelta definitiva sul tecnico, in salita le quotazioni di Ponte

La vittoria di ieri pomeriggio sul Ceriale ha fatto tornare il sorriso negli spogliatoi del Corrent, tanto che l'alchimia giusta tra le mura dell'impianto valbormidese sembra essere stata trovata.

Motivo per cui le possibilità che mister Ponte, insieme al gruppo di lavoro biancorosso, possa essere definitivamente confermato alla guida della Prima Squadra appaiono in salita ora dopo ora.

Il direttore generale Abbaldo nella conferenza post partita ha sottolineato i buoni riscontri avuti in settimana da parte dell'intero staff, un freno in positivo rispetto alla necessità di avere il quarto allenatore in panchina nell'arco di pochi mesi dopo Chiarlone, Pisano e lo stesso Ponte.

Stasera dovrebbe esserci il summit finale all'interno della dirigenza della Carcarese, dal quale emergerà la scelta definitiva.