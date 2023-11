Calcio, Finale. Simigliani illude, poi la Campese ne fa tre. E' la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite

Non è un momento facile per il Finale. Anche ieri pomeriggio i giallorossi hanno confermato le fragilità palesate in campo nell'ultimo mese.

Tolta la vittoria di Carcarese, sono infatti arrivate ben quattro sconfitte con Legino, Pontelungo, Bragno e Campese, riaccendendo l'allarme anche in ottica classifica.

Il gol di Simigliani in apertura aveva illuso i sostenitori giallorossi, freddati dal pareggio di Arrache e dalle reti nel finale di gara di Criscuolo (su rigore) e Flori.

Domenica prossima per il Finale sarà tempo di ritorno al Borel per affrontare il Pra.

CAMPESE - FINALE 3-1

Marcatori: 22’ Simigliani, 36’ Arrache, 82’ Criscuolo (Rig.), 88’ Flori.

Campese: Balbi, Pirlo, Chiappori, Nania, Deri, Oliveri, Urso, Fall, Arrache, Criscuolo, Zignego. A disp.: Calizzano, Cenname, Piraino, Travo, Flori, Bonanno.

Allenatore: Meazzi

Finale: Mondino, Zeggio, Costantino, Scalia, Arzarello, Pastorino, Caligaris, Dagnino, Simigliani, Brollo G., Farrauto.

A disposizione: Nazarenko, Brollo V., Aroca, Cafarotti, Stagnaro, Renda, Trevisano, Illiante.

Allenatore: Monti