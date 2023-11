Calcio, Vadese. Monte torna a respirare: "Un mese importante da parte di tutta la squadra, con due colpi di mercato possiamo consolidarci" (VIDEO)

La stagione della Vadese sembrava viaggiare su un piano inclinato, con pochi appigli dai quali ripartire per risalire dai bassifondi della graduatoria.

Nelle ultime settimane gli azzurrogranata di mister Fabrizio Monte hanno però trovato il ritmo giusto per guardare ai prossimi impegni con maggior fiducia, anche se Multedo, Albissole e Città di Savona (le prime tre forze del campionato), si apprestano ad incrociare i tacchetti contro Salis e compagni.

Mister, un bel 3-0 rotondo ieri mattina con la Spotornese.

"Ieri mattina è andata benissimo, soprattutto perchè la squadra ha portato in campo quanto preparato in settimana. Di fatto nell'ultimo mese, tranne l'infortunio difensivo nel match contro lo Speranza, i ragazzi si sono espressi bene, raccogliendo 10 punti e uscendo dalla zona playout. Di lavoro da fare ce n'è ancora tantoe il calendario non si presenta tra i più agevoli, ma anche grazie alla finestra di mercato e a una condizione fisica e mentale in crescita, possiamo essere fiduciosi".

I giocatori di qualità e di esperienza non mancano, sono loro a dover trascinare i più giovani.

"C'è un bel mix, anche ieri in campo abbiamo avuto un 2004 e un 2005, ma è vero: sono elementi come Giannone, Vallone, Ninivaggi e Salis a dover fare la differenza. Ieri Alessio ha trovato il secondo gol consecutivo e sono convinto che tutti loro, non appena troveranno la forma migliore, innalzeranno il livello dell'intera squadra. Una nota di merito vadata anche a Raffa, il suo terzo gol è stato un vero gioiellino".

Sul fronte mercato quali sono state le indicazioni date alla società?

"Il club sta assecondando le mie richieste, stanziando anche un budget adeguato per due innesti di buon livello, che possano aumentare il tasso tecnico e di esperienza della nostra rosa. Del resto abbiamo avuto l'infortunio di Brondo e 3-4 dei nostri giocatori si stanno affacciando per la prima volta in Prima Squadra.