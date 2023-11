Albenga, lavori alla piscina comunale: stanziati 110mila euro

Il Comune di Albenga continua a investire negli impianti sportivi, sono infatti stati stanziati 110 mila euro per lavori di messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche nella piscina comunale. I lavori prevedono il consolidamento della vasca della piscina e la sostituzione delle porte d’ingresso.

“Ci eravamo presi questo impegno e l’abbiamo mantenuto - afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Abbiamo stanziato 110 mila euro per il consolidamento della vasca della piscina comunale e per la sostituzione delle porte d’ingresso in modo da renderla accessibile in autonomia alle persone disabili. Sono già in programma ulteriori interventi su questo (sarà completato l'intervento, che oggi è in fase di progettazione, di risanamento strutturale dell’intera piscina comunale) ed altri impianti sportivi perché riteniamo che, insieme all’edilizia scolastica, questa debba essere una delle priorità di una buona amministrazione”.

“Le scuole da un lato e gli impianti sportivi dall’altro sono i luoghi dove i nostri giovani, ma anche i meno giovani, trascorrono buona parte del proprio tempo si formano e coltivano passioni sane in grado di divertire e trasmettere valori e principi che sono importantissimi in ogni ambito della vita”, conclude il sindaco di Albenga.

“Attraverso la sostituzione delle porte d’ingresso - precisa l’assessore alle politiche sociali e al superamento delle barriere architettoniche Marta Gaia -, andremo a migliorare l’accessibilità della piscina comunale che, lo ricordiamo, era comunque garantita sebbene in modalità assistita.

La nostra piscina è inoltre dotata di rampa di accesso e del sollevatore acquistato dall’Amministrazione comunale”.

“Il tema del superamento delle barriere architettoniche è sempre stato molto a cuore di questa amministrazione che ha realizzato il PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche)”, conclude l’assessore Gaia.