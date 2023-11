Un altro gol, un'altra firma di Filippo Scalzi nell'ennesimo successo casalingo dell'Imperia, che "in casa" ad Andora, aspettando di tornare a giocare al "Ciccione", è davvero un rullo compressore.

L'ex Sanremese, dopo la rete e la vittoria con la Sammargheritese, analizza il momento dei nerazzurri: una squadra costruita per dare fastidio a tutti, che non ha sottovalutato un impegno sulla carta più abbordabile di altri, e che ora per essere completa deve migliorare il rendimento in trasferta.