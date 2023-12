Pronti, via! Sta per iniziare il weekend della 'Sanremo Marathon', cinque gare e un convegno

Si sta per aprire il weekend della Sanremo Marathon che, tra domani e domenica, proporrà un convegno e cinque gare (maratona, mezza maratona, 10 Km, 5 Km e lamily Run). Tra le novità dell’ultima ora c’è l’anticipo dell'orario della partenza della 10 km, che prenderà il via domenica mattina alle 9:15 (subito dopo lo start delle due gare lunghe).

Di seguito gli orari definitivi:

domani (Ex Stazione Ferroviaria - Ospedaletti) ore 11 Ospedaletti Run 5 K

Domenica 3 Dicembre (Campo di atletica - Sanremo)

- ore 9 Maratona e Mezza Maratona

- ore 9.15: 10K

- ore 10: Family Run

ISCRIZIONI

Le iscrizioni on line, tramite il sito ufficiale www.sanremomarathon.it, saranno possibili fino alle ore 12 di venerdì 1 dicembre. Successivamente sarà allestito un desk presso il campo di atletica di Sanremo per le ultime iscrizioni (oltre che per il ritiro dei pettorali e pacchi gara):

- venerdì dalle 14:30 alle 18

- sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

- domenica dalle 7 alle 8.30 (nuove iscrizioni solo per 10k e Family Run).

Alla gara di 5 Km ci si potrà iscrivere sul posto, presso l’ex scalo merci della stazione ferroviaria di Ospedaletti, anche poco prima della partenza dalle 9 alle 10:30.

CHIUSURA PISTA CICLABILE

La pista ciclopedonale sarà chiusa durante la manifestazione podistica. Di seguito gli orari di chiusura presenti nell’ordinanza:

- sabato (solo tratto di Ospedaletti): dalle 10 alle 12:30

- domenica: dalle 8 a fine manifestazione

CONVEGNO

Come ormai da tradizione, la Sanremo Marathon organizza il giorno prima della maratona un convegno dedicato ai temi dello sport e dell'alimentazione. L'incontro si terrà domani alle 15, presso la sala conferenze della Confartigianato, in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, affacciata sul porto vecchio della città. Il ruolo di relatore sarà affidato al dietista Beschi Stefano che tratterà: "Alimentazione ed integrazione per la maratona". Nella seconda parte interverranno anche i protagonisti, sia atleti sia staff, del Social Reality della Sanremo Marathon che racconteranno la propria esperienza. L’evento sarà ad ingresso libero ed aperto a tutti, atleti e non, come momento di incontro sullo sport e sulla salute.

MARATONA GREEN

La Sanremo Marathon attribuisce un'importanza prioritaria alla sostenibilità ambientale, adottando varie iniziative nel corso della manifestazione. Prima di tutto, si impegna nell'utilizzo di materiali riciclabili e compostabili per i gadget destinati agli atleti e allo staff, come le magliette, i trofei, le medaglie e i premi di categoria, che includono piante grasse tipiche di Sanremo. Un altro pilastro fondamentale dell'evento è coinvolgere attivamente i partecipanti nell'ottica della riduzione dei rifiuti, informandoli sui programmi di riciclaggio disponibili e sensibilizzandoli sull'importanza della tutela ambientale. Durante la Sanremo Marathon, verrà attuato un servizio specifico di raccolta differenziata dei rifiuti. Per mantenere un'impronta ecologica ridotta, l'evento investe in strutture e allestimenti riutilizzabili in più edizioni della manifestazione e anche in altre iniziative simili.

La Sanremo Marathon promuove anche una modalità di trasporto sostenibile, incoraggiando i partecipanti a utilizzare mezzi di trasporto ecologici. Sarà estratto un premio speciale fra coloro che sceglieranno i mezzi pubblici per raggiungere l'evento. Inoltre, si sostiene l'eco-mobilità anche per i turisti partecipanti, premiando coloro che giungeranno a Sanremo in treno con un gadget esclusivo della gara. Durante la gara, verranno impiegate esclusivamente automobili elettriche e biciclette a pedalata assistita per ridurre l'impatto ambientale della competizione.