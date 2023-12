Calcio, Baia Alassio. Il passaggio del turno in Coppa dedicato ad Andrea Fumagalli. Sardo: "Ora testa al Vadino"

La Baia Alassio-Auxilium in Coppa Liguria continua a vincere. Quattro partite e quattro successi incassati per la squadra giallonera allenata da Enrico Sardo dall’inizio del torneo partito a fine estate. A Santo Stefano al mare, dopo il rinvio dell’incontro di due settimane fa, le vespe hanno affrontato l’Argentina.

Partita vinta dai gialloneri con il risultato di 2-0 grazie ad una splendida doppietta nel secondo tempo di Antonio Possemato con le reti dedicate ad Andrea Fumagalli, il giocatore della Baia rimasto ferito in un incidente stradale in Valbormida.

“Cuore e gambe hanno fatto sì che la squadra centrasse un obiettivo importante – è il commento del presidente della Baia Alassio Andreino Durante che ha seguito la trasferta a Santo Stefano – I nostri ragazzi sono scesi in campo con lo spirito giusto, concentrati e determinati. Non era una partita facile -ammette Durante-Sappiamo bene il valore e le potenzialità dell’Argentina che anche in campionato ha forti ambizioni. Ma il risultato è quello che conta e la Baia Alassio torna a casa con un bottino pieno”. Soddisfatto anche l’allenatore Enrico Sardo: “I ragazzi hanno meritato questa vittoria dopo aver giocato una buona partita. Come dico da sempre ora dobbiamo rimanere concentrati per il prossimo impegno di campionato. Sabato sera alle 20,45 saremo impegnati ad Albenga contro il Vadino. Sarà la partita di anticipo dell’undicesima di campionato”. Guardando la classifica la Baia Alassio ha 23 punti, il Vadino è subito dietro a sole due lunghezze. Davanti ai gialloneri ci sono poi Argentina Arma a 25 punti e Millesimo a 26 che invece giocheranno domenica rispettivamente ad Andora e in casa contro l’Oneglia Calcio.