L'Albissole di mister Sarpero vuole fare il possibile per giocarsi le proprie carte in ottica promozione e, per aumentare il proprio livello di competitività, dovrebbero essere presto confermate un paio di trattative di mercato.

Dalla Cairese è in arrivo il portiere Nicolò Negro, classe 2003, nella prima parte della stagione in gialloblu, mentre il nome attenzionato per il fronte offensivo è quello di Matteo Mancini, attaccante dell'Old Boys Rensen, autore da inizio campionato di ben sette reti.