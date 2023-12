Il primo colpo invernale del Ceriale arriva dalla Novese, è il 2004 Umberto Giordano

Per essere aggiornato in tempo reale sulle notizie di calciomercato CLICCA QUI o iscrivi al nostro canale Whatsapp CLICCANDO QUI

Il Ceriale Progetto Calcio comunica l’inserimento in rosa di Umberto Giordano, classe 2004 proveniente dalla Novese. Dopo aver trascorso il suo percorso giovanile nella cantera della storica società del basso Piemonte, Giordano ha svolto le ultime due stagioni nel giro della Prima Squadra. Centrocampista a cui piace giocare davanti alla difesa, dandogli la possibilità di lottare per recuperare palloni e fare partire l’azione offensiva.

“Sono molto contento di essere qui – dichiara Giordano ai microfoni del club -. Devo ringraziare sia lo staff sia tutti i ragazzi per come mi hanno accolto. Mi sono sentito uno di loro sin dal primo giorno. Di solito non mi pongo obiettivi personali ma sono pronto a dare l’anima per contribuire alla crescita della squadra. Il gruppo ha molta qualità ma, essendo molto giovane, non riusciamo ad avere ancora una mentalità vincente. Con il lavoro e la dedizione sono sicuro che si possa puntare in alto e potremo toglierci molte soddisfazioni in futuro. Tanto lavoro e poche parole, ma tutti uniti”.

La società augura al calciatore un’esperienza ricca di soddisfazione all’interno dell’ambiente cerialese.