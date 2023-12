Calcio, Borgio Verezzi. Si dimette il ds Tuninetti

Si era fatta notare nelle ultime settimane l'assenza di Fabrizio Tuninetti al fianco del Borgio Verezzi. A spiegarne ìi motivi è stato l'ormai ex direttore sportivo rossoblu.

"Comunico le mie dimissioni da Ds dell'Usd Borgio Verezzi, decisione presa per motivi personali, che non potranno più farmi proseguire per diversi mesi la mia presenza e quindi poter svolgere al meglio il mio compito,voglio ringraziare la Società del Presidente Fabio Cordiale, soprattutto i mister Adriano Lovazzano, Fabio Vaccari e Umberto Di Tonno con i quali ho passato dei momenti bellissimi, pieni di entusiasmo e soprattutto con molta sintonia e poi tutti ma proprio tutti i ragazzi della Prima squadra, ragazzi fantastici in tutti i sensi, anche con loro ho avuto una grande sintonia e molto dialogo, voglio augurare a loro, di raggiungere l'obbiettivo che si sono proposti, se lo meritano con tutto il cuore".