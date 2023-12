Calcio. Imperia, il prossimo ostacolo è il Pietra Ligure. Buttu: "Affronteremo una squadra di qualità assoluta"

La 13esima giornata del campionato di Eccellenza potrebbe dire qualcosa di più rispetto a quanto fatto sette giorni fa nei quartieri alti: non ci saranno scontri incrociati, e le prime 5 squadre, racchiuse in soli quattro punti, avranno la possibilità di guadagnare terreno, o di perderlo, rispetto alle avversarie a seconda degli andamenti.

L'Imperia farà visita a un Pietra Ligure in forma, come afferma il mister nerazzurro Pietro Buttu: "Andiamo a giocare in casa di una formazione di assoluta qualità, soprattutto davanti con due giocatori importanti come Insolito e Rovere. Ma il Pietra nel suo complesso è molto ben organizzato, sarà una sfida tosta".

Consapevole delle insidie, ma allo stesso tempo anche della squadra su cui può contare l'allenatore vincitore dell'ultimo torneo di Eccellenza: "Ho la fortuna di allenare un bel gruppo, per atteggiamento e qualità. Per certi versi sono anche agevolato".

Quasi tutti arruolabili nelle fila imperiesi per la trasferta di Pietra: mancherà lo squalificato Ravoncoli, recuperato Scarrone, dovrebbe essere recuperato anche Omar Leo.