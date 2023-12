L'arrivo di Simone Basso era circolato negli ambienti di mercato già diversi giorni fa, ma il Dego ha pensato anche a rinforzare gli argini nel reparto arretrato.

A vestire i colori biancoblu non sarà infatti solo l'attaccante classe 2002 in arrivo in presito dalla Carcarese, ma anche il ventiseienne difensore nella scorsa stagione al Plodio.

Entrambe le operazioni sono state ufficializzate stamane dal club valbormidese.