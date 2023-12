Calcio. Albissole, tante note positive nel pareggio con il Città di Savona per Sarpero: "Primo tempo dove è mancato solo il gol, il campionato si deciderà tra fine febbraio e inizio marzo"

Ha ben poco per cui rammaricarsi mister Sarpero al termine della prestazione che l'Albissole ha saputo mettere in campo contro il Città di Savona.

Un primo tempo di qualità, condito da un paio di occasioni nitide, seguito da una ripresa in cui i ceramisti non hanno rischiato praticamente nulla, portando a casa un punto che permette di restare in scia al vertice.

"Abbiamo giocato una prima parte di gara notevole - il commento a caldo del tecnico ceramista subito dopo il fischio finale - creando diverse situazioni da gol e gestendo bene la palla: resto dubbioso su un paio di episodi in area di rigore, ma l'arbitro purtroppo non ha ravvisato infrazioni. Ci tengo però a fare i complimenti al Città di Savona, anche nel difendersi giocano con una consapevolezza e una serenità invidiabili che speriamo di raggiungere anche noi il prima possibile".

Ottimo l'impatto di Mancini, al debutto in maglia biancazzurra: "E' un ragazzo che conosco e che ho già allenato, ha sposato il nostro progetto e sono sicuro che potrà esserci d'aiuto da qui in avanti".

La classifica? La penso come il mio amico Bazzigalupi, il campionato si deciderà tra fine febbraio e inizio marzo. Non voglio far polemica, ma dispiace che in questo girone ci siano tante partite a orari diversi, la contemporaneità delle gare, probabilmente, permetterebbe di approcciare le partite in modo diverso".